8 شهداء بقصف الاحتلال رفح وغزة والبريج

القدس المحتلة-سانا

استشهد ثمانية فلسطينيين على الأقل، وأصيب العشرات بعد ظهر اليوم بقصف طيران الاحتلال ومدفعيته مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة وفا بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين 3 شهداء في قصف الاحتلال منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة، وشهيداً آخر في قصف مسيّرة الاحتلال منطقة عريبة شمالاً.

وأضافت: إن مدفعية الاحتلال قصفت محيط دوار العواودة في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.

وشمالاً قصف طيران الاحتلال منزلاً بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفلان، وإصابة آخرين.

وقصفت مدفعية الاحتلال محيط مدرسة عين جالوت بحي الزيتون، بينما قصف طيران الاحتلال منطقة اتصالات الفالوجا غرب مخيم جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع قصف عنيف وغارات متواصلة على جباليا البلد وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي إلى 41825 شهيداً، أغلبهم من الأطفال والنساء، بينما بلغ عدد الجرحى أكثر من 96 ألفاً.

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