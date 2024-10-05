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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-05

دمشق-سانا

تستمر درجات الحرارة بالارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 6 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يبقى الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية، فيما يكون ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى والشمالية الغربية.

أما الرياح فتكون شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق33 / 19
المنطقة الجنوبية34 / 18
المرتفعات الجبلية27 / 15
المنطقة الوسطى35 / 17
المنطقة الساحلية32 / 20
المنطقة الشمالية33 / 18
منطقة الجزيرة34 / 18
المنطقة الشرقية35 / 19
منطقة البادية32 / 8

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