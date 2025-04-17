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الصحة اللبنانية: 25 شهيداً و127 جريحاً بغارات العدو الإسرائيلي

2024-10-05

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن حصيلة غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على مختلف المناطق اللبنانية بلغت خمسةً وعشرين شهيداً ومئةً وسبعةً وعشرين جريحاً.

وذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان أن “غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك الهرمل وجبل لبنان والعاصمة بيروت أدت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 25 شخصاً وإصابة 127 بجروح”.

وتتواصل اعتداءات العدو الوحشية وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني باستهداف المناطق السكنية المأهولة والمراكز الطبية وفرق الإنقاذ، حيث شن اليوم غارة على مركز الهيئة الصحية في بلدة صديقين وغارات أخرى على بلدتي قانا وطير دبا في منطقة صور جنوب لبنان.

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