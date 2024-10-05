مظاهرات حاشدة في دول أوروبية دعماً للبنان وفلسطين

عواصم-سانا

احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع عدد من العواصم الأوروبية اليوم للمطالبة بوقف الاعتداءات على الشعبين الفلسطيني واللبناني.

وذكرت وكالة سبوتنيك أن مظاهرة حاشدة في العاصمة الفرنسية باريس خرجت دعماً للبنان وفلسطين ضد الحرب الإسرائيلية على البلدين.

وحمل المشاركون في المظاهرة الأعلام اللبنانية والفلسطينية ورددوا الهتافات التي تدعو إلى وقف العدوان على البلدين ومحاكمة الكيان الإسرائيلي على جرائمه.

وذكرت وكالة رويترز أن الآلاف تجمعوا ظهر اليوم دعماً للشعبين الفلسطيني واللبناني في ساحة راسل بوسط العاصمة البريطانية لندن وسط حضور كبير للشرطة، حيث ندد منظمو المظاهرة بالشركات والمؤسسات المتواطئة في جرائم “إسرائيل”.

وفي العاصمة الإيطالية روما تجمع آلاف المتظاهرين على الرغم من حظر من جانب السلطات المحلية التي رفضت السماح بالاحتجاجات في العاصمة الإيطالية.

وهتف المتظاهرون هتافات منددة بالاعتداءات الإسرائيلية ومؤيدة للشعبين الفلسطيني واللبناني، ومنها “فلسطين حرة.. لبنان حرة”.

وفي الفلبين احتج العشرات من الناشطين المؤيدين للقضية الفلسطينية بالقرب من السفارة الأميركية في مانيلا، حيث منعتهم الشرطة من الاقتراب من المجمع المطل على البحر.

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