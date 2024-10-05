المقاومة العراقية تستهدف موقعين للعدو الإسرائيلي شمال وجنوب الأراضي المحتلة بصواريخ الأرقب

بغداد-سانا

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهداف موقعين للعدو الإسرائيلي شمال وجنوب الأراضي المحتلة بصواريخ الأرقب “كروز مطور”.

وذكرت المقاومة في بيان لها أنه “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونُصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مقاتلونا صباح اليوم السبت بصواريخ الأرقب “كروز مطور” هدفين، الأول في ضواحي حيفا شمالاً والثاني في جنوب أراضينا المحتلة”.

وأكدت المقاومة العراقية في بيانها “استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة”.

واستهدفت المقاومة العراقية فجر اليوم ثلاثة أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكانت المقاومة العراقية قد استهدفت أمس ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي المحتلة بثلاث عمليات منفصلة باستخدام الطائرات المسيرة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen