بمشاركة عدد من جرحى الجيش… مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة في طرطوس

طرطوس-سانا

أقام اتحاد الرياضات الخاصة في الاتحاد الرياضي العام بالتعاون مع مشروع جريح الوطن مسابقة تحدي السباحة الأول للرياضات الخاصة، شارك فيها 17 سباحاً، بينهم 13 من جرحى الجيش العربي السوري.

المسابقة انطلقت من جزيرة أرواد وصولاً إلى شاطئ طرطوس، قطع خلالها السباحون مسافة 3 كيلومترات.

نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام عمر العاروب بين في تصريح للصحفيين أن المسابقة التي يشارك فيها أبطال من جرحى الجيش تبرهن عزيمتهم على الاستمرار في مختلف ميادين الحياة بكل إرادة وتصميم.

ولفت المشارك وليد الخاص إلى أنه يمارس رياضة السباحة ويتدرب عليها بشكل مستمر، وهذا مكنه من المشاركة في عدة مسابقات والفوز بها.

وذكر المشارك علي موسى أن المسابقة المفتوحة الأولى للسباحة وفرت له فرصة أكبر للسباحة خارج المسابح المغلقة، لافتاً إلى أن المسابقة رفعت معنوياتهم وأعطتهم الثقة لتطوير مهاراتهم في هذه الرياضة.

السباح الجريح محمد الجفان الذي شارك في ثلاث مسابقات أشار إلى أن بتر طرفيه السفليين نتيجة إصابته بقذيفة هاون لم يمنعه من المشاركة وقطع المسافة من دون أي صعوبة، مؤكداً أن إصابته وسام شرف على درب النصر، وهي تعطيه القوة لمتابعة الحياة بشجاعة مهما كانت التحديات والصعوبات.

حضر الفعالية عضوا القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي فاضل وردة رئيس مكتب الشباب المركزي، وسمير خضر رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام المركزي، ومحافظ طرطوس فراس الحامد، ورئيس الاتحاد الرياضي العام فراس معلا، وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسين، ومديرة فريق جريح الوطن بطرطوس غنوة عبد الرحيم.

فاطمة حسين

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