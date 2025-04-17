الدفاع الروسية: تحرير بلدة جديدة في دونيتسك وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تحرير قرية جديدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر كبيرة في العديد والعتاد.

وذكرت الوزارة في بيانها اليومي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن إجمالي الخسائر في الجيش الأوكراني خلال الـ 24 ساعة الأخيرة وصل إلى نحو 1925 جندياً، موضحة أن قوات “الجنوب” الروسية تمكنت من صد 3 هجمات مضادة وكبدت العدو خسائر تقدر بنحو 755 جندياً.

وأضافت: إن مجموعة من قوات الجنوب حررت قرية جيلانويه فتورويه في دونيتسك، وذلك بعد تحرير 6 مراكز سكنية بينها مدينة أوغليدار الإستراتيجية خلال الـ 7 أيام السابقة.

وتابعت: إن وحدات من مجموعة قوات الشمال استهدفت مواقع العدو في مقاطعة خاركوف وفقدت القوات الأوكرانية هناك نحو 115 عسكرياً، فيما سيطرت وحدات من مجموعة قوات الغرب على خطوط ومواقع أكثر ملاءمة، وبلغت خسائر العدو نحو 405 جنود.

ولفتت الوزارة إلى أن وحدات من مجموعة قوات الوسط واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، وصدت 4 هجمات مضادة وأوقعت نحو 490 قتيلاً بين الجنود الأوكرانيين، وسيطرت وحدات من مجموعة قوات الشرق على مواقع أكثر ملاءمة وأوقعت نحو 110 جنود وضربت وحدات من مجموعة قوات دنيبر تشكيلات معادية في خيرسون، وخسر العدو هناك نحو 50 عسكرياً.

وأكد البيان إصابة محطة رادار متعددة الوظائف إسرائيلي الصنع وتجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 146 منطقة وإسقاط صواريخ أمريكية الصنع وقنابل موجهة فرنسية الصنع و55 طائرة بدون طيار.

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