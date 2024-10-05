فتوح: فشل وقف العدوان فضح المجتمع الدولي وأعطى الاحتلال الحافز للاستمرار

القدس المحتلة- سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفشل العالم بإيقافه فضح المجتمع الدولي، وكشف حجم النفاق العالمي والعدالة المشروخة بالتعامل مع القضية والشعب الفلسطيني.

وقال فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن موقف الإدارة الأميركية موقف مشبوه ومتآمر وشريك في جرائم الاحتلال العنصري ضد الشعب الفلسطيني، والذي ظهر جلياً في دعمها المتواصل لجرائم الحرب والتطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال المجرمة”.

وأضاف: “إن الإدارة الأميركية بمواقفها المنحازة وعرقلتها المستمرة لقرارات مجلس الأمن الرامية إلى وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، تتحمل المسؤولية المباشرة في استمرار العدوان”.

وشدد على أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لا يمكن وصفه إلا بأنه كارثة ونكبة جديدة تستهدف الوجود والهوية الفلسطينية.

وطالب فتوح المجتمع الدولي بالتصدي وعدم الانسجام مع الموقف العنصري الأميركي، والتحرك بشكل مستقل لحماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القوانين الدولية الإنسانية على الشعب الفلسطيني ووقف العدوان فوراً، داعياً محكمة جرائم الحرب بالتحرك الفوري لإصدار مذكرات اعتقال بحق جميع وزراء وقادة حكومة الاحتلال.

وأدان فتوح ما تتعرض له الأونروا من عمليات تهديد وترهيب من أجل طمس حقيقة جرائم الاحتلال وارتكابه الإبادة والتطهير العرقي وتزوير الحقائق.

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