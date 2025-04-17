جيش التحرير الفلسطيني: حرب تشرين التحريرية نقطة تحول تاريخية في ‏الصراع العربي الصهيوني ‏

دمشق-سانا

قالت رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني: إن انتصارات حرب ‏تشرين التحريرية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد حققت إنجازات ‏عظيمة، وكانت نقطة تحول تاريخية في الصراع العربي الصهيوني. ‏

وأشارت هيئة رئاسة الأركان في بيان تلقت سانا نسخة منه بمناسبة الذكرى ‏الحادية والخمسين إلى أن حرب تشرين التحريرية أعادت للعرب هويتهم ‏وكرامتهم وهيبتهم، وجددت الثقة بالمقاتل العربي وقدرته على استعادة أمجاد ‏الأمة ومكانتها اللائقة بين الأمم. ‏

وأضافت الهيئة: لقد ظلت روح تشرين المتجددة حية تواكب ساحات المواجهة ‏ضد العدو الصهيوني عبر نهج المقاومة المشرف فأثمرت تحريراً لجزء غال ‏من الأرض العربية في جنوب لبنان وقطاع غزة وانتزعت المبادرة من الكيان ‏الصهيوني الغاشم، وشلت قدرته على حسم حروبه العدوانية، وأعلنت انتهاء ‏عصر الهزائم.‏

وأكدت هيئة الأركان على أننا على أبواب الانتصارات العظيمة في لبنان ‏وفلسطين، وسنحرر أرضنا ومقدساتنا في الجولان وفلسطين، وسنحقق أهدافنا ‏المنشودة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق كامل ترابنا المحرر ‏وعاصمتها القدس. ‏

هادي عمران

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