ريابكوف: روسيا سترد بشكل مماثل في حال استأنفت واشنطن تجاربها النووية

موسكو-سانا

حذر نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف من أنه في حال بدأت الولايات المتحدة باتخاذ تدابير لاستئناف التجارب النووية فسترد روسيا حتماً بشكل مماثل.

وقال ريابكوف في حديث لقناة آر تي التلفزيونية: إذا باشر الأمريكيون بهذه العمليات، فهذا يعني أن الولايات المتحدة تتطلع نحو استئناف التجارب النووية، ولن يتأخر الرد الروسي وسيظهر على الفور بشكل مماثل تماماً”.

وتعليقاً على سحب روسيا تصديقها على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في تشرين الثاني من عام 2023 أشار ريابكوف إلى أن صبر موسكو “نفد بالكامل” وقال: “لقد انتظرنا 23 عاماً.. ويبقى السؤال مفتوحاً عما سيحدث بعد ذلك، والإجابة عليه تعتمد بالكامل على الخط الذي ستتبعه الولايات المتحدة وحلفاؤها”.

وأوضح نائب وزير الخارجية الروسي أن سحب التصديق لا يعادل الانسحاب من المعاهدة و”نحن من جانبنا نواصل العمل وفقاً لروح هذه الوثيقة ونصها”.

وكانت 187 دولة وقعت عام 1996 على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي تحظر هذه التجارب في جميع المجالات والمناطق.

وكان من المفترض أن تصبح الوثيقة، الأداة القانونية الدولية الرئيسية لوقف جميع أنواع التجارب النووية، ولكن رغم ذلك لم تدخل المعاهدة حيز التنفيذ أبداً لأنه لم يصدق عليها إلا 8 دول من أصل 44 دولة تمتلك أسلحة نووية أو لديها القدرة على صنعها.

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