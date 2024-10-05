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أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

2024-10-05

دمشق-سانا

أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين، وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ 1/11/2024 م وفقاً لما يلي:

1- يُنهى استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/11/2024 م لكل من يتم سنة وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمناً.

2- يُنهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المُحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1/11/2024م لكل من يتم خمس سنوات وأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 31/10/2024م ضمناً.

انظر ايضاً

أمر إداري بإنهاء الاستدعاء والاحتفاظ للضباط الاحتياطيين ولصف الضباط والأفراد الاحتياطيين

دمشق-سانا أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاستدعاء للضباط الاحتياطيين ولصف …

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