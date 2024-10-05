الدفاع الجوي الروسي يدمر 10 مسيرات أوكرانية فوق 3 مقاطعات

موسكو-سانا

أسقطت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي 10 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق ثلاث مقاطعات روسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: إن “منظومات الدفاع الجوية اعترضت ودمرت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية لدى محاولتها الليلة الماضية تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات بدون طيار على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية”.

وأوضحت الوزارة أنه “تم اعتراض وتدمير سبع طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وتدمير طائرة بدون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج وتدمير طائرتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك”.

من جهته أعلن ألكسندر غوسيف حاكم مقاطعة فورونيج على منصة التلغرام أن شخصا أصيب خلال هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على مؤسسة مدنية في المقاطعة الروسية، موضحاً أن الطائرات الأوكرانية المسيرة حاولت مهاجمة العديد من الشركات المدنية مما أدى إلى اندلاع حريق في إحداها.

وكانت وسائط الدفاع الجوي الروسية أسقطت أمس مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين الواقعتين على الحدود.

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