كوبا: الولايات المتحدة تتواطؤ مع العنف الإرهابي

هافانا-سانا

احتجت كوبا بشدو على إطلاق السلطات الأمريكية سراح مسلح فتح النار على سفارتها في واشنطن عام 2020 ، معلنة أن الولايات المتحدة تتواطؤ مع العنف الإرهابي.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان نقلته فرانس برس: “إن الحكومة الكوبية تحتج بشدة على عمل جديد من التواطؤ من جانب الولايات المتحدة مع العنف الإرهابي ضد كوبا”.

ووفقاً للصحافة الأمريكية فإن ألكسندر ألازو المتهم بفتح النار على الممثلية الدبلوماسية في نيسان 2020، سيتم إطلاق سراحه بشروط اعتباراً من الـ 15 من تشرين الأول الجاري.

وفي أيلول عام 2023 استهدف شخص السفارة الكوبية بإلقاء زجاجتي مولوتوف حارقة دون وقوع إصابات.

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