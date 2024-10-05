الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة ‏تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارت شمالية ‏غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن ‏يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وسديمياً على المناطق ‏الشرقية والبادية.‏

ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية ‏مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، وفرصة لتشكل الضباب في ساعات ‏الصباح الباكر في المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى والشمالية الغربية، بينما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول يوم غد إلى شرقية و‏جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

‏درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏

السبت الأحد الإثنين دمشق 32 / 18 33 / 19 33 / 20‏ القنيطرة 30 / 14 31 / 14 30 / 14‏ درعا 33 / 19 35 / 20 33 / 19‏ السويداء 31 / 17 33 / 17 31 / 16‏ حمص 32 / 15 34 / 16 33 / 15‏ حماة 34 / 18 36 / 18 35 / 17‏ الحسكة 34 / 18 35 / 19 34 / 18‏ اللاذقية 31 / 20 32 / 21 21 / 20‏ طرطوس 30 / 20 30 / 20 29 / 19‏ حلب 32 / 18 33 / 18 34 / 19‏ إدلب 31 / 17 33 / 18 33 / 17‏ دير الزور 34 / 19 35 / 20 35 / 20‏ الرقة 33 / 15 34 / 16 34 / 16 ‏

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