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الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-05

دمشق-سانا‏

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها ‏بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة ‏تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارت شمالية ‏غربية في طبقات الجو العليا.‏

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن ‏يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وسديمياً على المناطق ‏الشرقية والبادية.‏

ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية ‏مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، وفرصة لتشكل الضباب في ساعات ‏الصباح الباكر في المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى والشمالية الغربية، بينما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول يوم غد إلى شرقية و‏جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

‏درجات الحرارة المتوقعة لأيام:‏

 السبتالأحدالإثنين
دمشق32 / 1833 / 1933 / 20‏
القنيطرة30 / 1431 /  1430 / 14‏
درعا33 / 1935 / 2033 / 19‏
السويداء31 / 1733 /  1731 / 16‏
حمص32 / 1534 /  1633 / 15‏
حماة34 / 1836 / 1835 / 17‏
الحسكة34 / 1835 /  1934 /  18‏
اللاذقية31 / 2032 / 2121 / 20‏
طرطوس30 / 2030 /  2029  /  19‏
حلب32 / 1833 /  1834 / 19‏
إدلب31 / 1733 /  1833 /  17‏
دير الزور34  / 1935  / 2035  /  20‏
الرقة33 / 1534  / 1634 / 16 ‏

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