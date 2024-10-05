الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا
توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية لمثل هذه الفترة من السنة، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي مترافق بتيارت شمالية غربية في طبقات الجو العليا.
وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكلٍ عام، وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية.
ويكون الجو مائلاً للبرودة ليلاً بشكل عام، وخاصة على المرتفعات الجبلية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية، وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر في المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى والشمالية الغربية، بينما تكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية تتحول يوم غد إلى شرقية وجنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
درجات الحرارة المتوقعة لأيام:
|السبت
|الأحد
|الإثنين
|دمشق
|32 / 18
|33 / 19
|33 / 20
|القنيطرة
|30 / 14
|31 / 14
|30 / 14
|درعا
|33 / 19
|35 / 20
|33 / 19
|السويداء
|31 / 17
|33 / 17
|31 / 16
|حمص
|32 / 15
|34 / 16
|33 / 15
|حماة
|34 / 18
|36 / 18
|35 / 17
|الحسكة
|34 / 18
|35 / 19
|34 / 18
|اللاذقية
|31 / 20
|32 / 21
|21 / 20
|طرطوس
|30 / 20
|30 / 20
|29 / 19
|حلب
|32 / 18
|33 / 18
|34 / 19
|إدلب
|31 / 17
|33 / 18
|33 / 17
|دير الزور
|34 / 19
|35 / 20
|35 / 20
|الرقة
|33 / 15
|34 / 16
|34 / 16
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