ستة شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائلي مخيم النصيرات ودير البلح

القدس المحتلة-سانا

استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طيران الاحتلال قصف منازل شمال شرق مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين.

وفي مدينة دير البلح استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مركزا لإيواء النازحين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة براً وبحراً وجواً منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أسفر عن استشهاد 41802 فلسطيني وإصابة 96844 آخرين غالبيتهم من الأطفال والنساء وفق وزارة الصحة الفلسطينية.