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تسعة شهداء جراء قصف الاحتلال مدينتي غزة وخان يونس

2024-10-04

القدس المحتلة-سانا

استشهد تسعة فلسطينيين وأصيب آخرون مساء اليوم جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي غزة وخان يونس في قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلاً في محيط مركز تموين الشاطئ غرب مدينة غزة ما أدى لاستشهاد خمسة فلسطينيين وإصابة آخرين بينما استشهد أربعة آخرون جراء قصف العدو منزلاً في حي المنارة بخان يونس جنوب القطاع.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح جراء قصف مدفعية الاحتلال جنوب منطقة الجعفراوي جنوب شرق مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال المتواصل لليوم الـ 364 على القطاع إلى 41802 شهيد و96844 جريحاً بينما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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