شهيدان جراء عدوان إسرائيلي على محيط مشفى جنوب لبنان

بيروت-سانا

استشهد شخصان جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي اليوم محيط مستشفى تبنين في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان.

كما واصل العدو الإسرائيلي استهداف المراكز الطبية وطواقمها وتسببت إحدى غاراته المعادية على مركز للهيئة الصحية الإسلامية في بلدة خربة سلم بإصابة عدد من الأشخاص وفقدان آخرين.

وقصف طيران العدو سيارة إسعاف تابعة للهيئة في بلدة جويا.

وأشارت الوكالة اللبنانية للإعلام إلى خروج 4 مستشفيات في الجنوب عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي.

وجدد العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق السكنية وشن طيرانه الحربي ثلاث غارات متتالية على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اثنتان منهما أكثر من مبنى في المنطقة القريبة من الجامعة اللبنانية في منطقة الليلكي ومحيط ملعب الراية.

كما أغار على بلدة العديسة وعلى أطراف نهر الليطاني وقصف بالمدفعية أطراف علما الشعب.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الليلة الماضية أن عدد ضحايا غارة العدو على مركز الهيئة الصحية فى الباشورة بالعاصمة بيروت بلغ 9 شهداء و14 جريحاً.

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