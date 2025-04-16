دبلوماسي وخبير روسيان: “إسرائيل” كيان عنصري يرتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية

موسكو-سانا

حذّر رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بكلية الاقتصاد العالمي والسياسة الدولية في الجامعة الوطنية الروسية السفير المفوض أندريه باكلانوف من مخاطر الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط على الأمن والاستقرار في العالم محملاً “إسرائيل” المسؤولية الأساسية عن الوصول إلى هذه الحالة.

وفي مقابلة مع مراسل سانا في موسكو اعتبر الدبلوماسي الروسي أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعتبر عنصرية وتمارس الإرهاب الحقيقي بسياستها العرقية المتطرفة ما يفرض على البلدان العربية اتخاذ مواقف دفاعية لمواجهتها واصفاً الكيان الإسرائيلي بـ “المسعور بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود”.

وأشار باكلانوف إلى أن “الرد الإيراني على العربدة الإسرائيلية جاء متزناً ومناسباً بالحجم والتوقيت وعبر عن قدرات إيران في الدفاع عن نفسها” مبيناً أن روسيا تؤيد هذا النهج الإيراني المتزن في التعامل مع المخاطر المحدقة بالمنطقة.

وفي مقابلة مماثلة أكد كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية ميخائيل ياكوشيف أن الشعب الروسي برمته قلق جداً على ما يجري في منطقة الشرق الأوسط مشيراً إلى أن أفعال “إسرائيل” تثير اشمئزاز المواطنين الروس.

وشدد ياكوشيف على أن الحكومة الإسرائيلية خرجت عن نطاق كل القواعد الأخلاقية والإنسانية وترتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا يمكنه الصبر إلى ما لا نهاية على الجرائم الإسرائيلية حيث يزداد المزاج الدولي الشعبي تأييداً للقضية العربية.

واعتبر ياكوشيف أن السلوك الإرهابي للحكومة الإسرائيلية الحالية يجسد النهج الهمجي المتوحش العنصري لأن مثل هذه الممارسات الحاقدة لم تحدث بعد في التاريخ ولم يرتكب مثيلها حتى في أيام النازيين.

وأكد أن الرد الإيراني الثلاثاء الماضي على “إسرائيل” هو حق مشروع دولياً بالدفاع عن النفس مشبهاً الموقف الأمريكي والغربي المنتقد للرد الإيراني بموقف بلدان الغرب الجماعي المعادي لروسيا في حقها بالعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس.

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