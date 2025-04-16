تنظيم 28 ضبطاً تموينياً في درعا الأسبوع الماضي

درعا-سانا

نظمت دوريات مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا خلال الأسبوع الماضي 28 ضبطاً تموينياً بحق مخابز خاصة ومعمل كونسروة وشركة نقل سياحي وفعاليات تجارية مختلفة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عادل الصياصنة ذكر بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط توزعت على أربعة مخابر خاصة في المسيفرة وناحتة والمليحة الشرقية بمخالفة نقص الوزن وعدم التقيد بمواعيد العمل، ومعمل كونسروة في إنخل بسبب إنتاج مواد مخالفة للمواصفات، وشركة نقل سياحي بسبب مخالفة التعليمات الإدارية والأنظمة.

وأضاف: إن دوريات حماية المستهلك نظمت ضبطاً بحق محل قصابة في إزرع بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار، و20 فعالية تجارية مختلفة لمخالفات تتعلق بعدم إبراز فواتير شراء أو إبراز فواتير غير نظامية وعدم وجود سجل تجاري.

قاسم المقداد

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