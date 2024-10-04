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طقس الغد.. الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئياً

2024-10-04

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يبقى الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية بينما يكون ليلاً مائلاً للبرودة بشكل عام، خاصة على المرتفعات الجبلية، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة السطحية وفرصة لتشكل الضباب في ساعات الصباح الباكر بالمناطق الجنوبية والقلمون الوسطى والشمالية الغربية.

أما الرياح فتكون شرقية إلى شمالية شرقية تتحول يوم الأحد إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة وأما البحر فخفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق31 / 21
المنطقة الجنوبية32 / 15
المرتفعات الجبلية25 / 12
المنطقة الوسطى31 / 16
المنطقة الساحلية29 / 20
المنطقة الشمالية30 / 16
منطقة الجزيرة32 / 17
المنطقة الشرقية33 / 19
منطقة البادية31 / 16

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