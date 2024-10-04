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عراقجي: إيران ستستخدم كل طاقاتها الدبلوماسية لدعم لبنان والمنطقة بمواجهة الكيان الصهيوني

2024-10-04

بيروت-سانا

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستستخدم كل طاقاتها الدبلوماسية لدعم لبنان والمنطقة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني.

وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام أن عراقجي بحث لدى وصوله إلى بيروت اليوم مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة.

وأعرب عراقجي عن “حرص بلاده على لبنان ودعمه في وجه العدوان الإسرائيلي”، مبيناً أن إيران ستقوم بحملة دبلوماسية لدعم لبنان تشمل طلب عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بهذا الخصوص.

إلى ذلك ذكرت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء أن عراقجي التقى أيضاً في بيروت مع السلك الدبلوماسي الإيراني في لبنان حيث بحث معهم آخر مستجدات الساحة اللبنانية.

وأكد وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء على ضرورة استخدام كل الطاقات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية لحماية لبنان والمنطقة في مواجهة عدوان الكيان الصهيوني وممارساته الشريرة.

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