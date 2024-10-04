الدفاعات الجوية الروسية تسقط مسيرتين أوكرانيتين في أجواء منطقتين حدوديتين

موسكو-سانا

أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية اليوم مسيرتين أوكرانيتين في أجواء مقاطعتي كورسك وبيلغورود الروسيتين الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أنه “تم إحباط محاولة أقدم عليها نظام كييف لشن هجوم إرهابي ضد أهداف على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة”، مبينة أن “وسائط الدفاع الجوي الروسية قامت بإسقاط المسيرتين الأوكرانيتين في أجواء منطقتي بيلغورود وكورسك بعد أن حاولتا شن هجوم إرهابي ضد أهداف على الأراضي الروسية”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق اليوم عن اعتراض وإسقاط 18 طائرة دون طيار أوكرانية فوق بحر آزوف وعدة مقاطعات روسية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen