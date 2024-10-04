مقتل ضابط أمن في محطة زابوروجيه النووية بتفجير سيارته

موسكو-سانا

أعلنت لجنة التحقيق الروسية مقتل رئيس مجموعة بطاقات الدخول في إدارة ضمان الأمن بمحطة زابوروجيه النووية إثر تفجير سيارته في مدينة إنيرغودار.

ونقلت وكالة تاس عن اللجنة قولها في بيان اليوم: “تم اغتيال الضابط عن طريق زراعة عبوة ناسفة في أسفل سيارته المركونة بالقرب من منزله في شارع كاشتانوف، ومن ثم تم تفجيرها عندما صعد إليها، ما أسفر عن مقتله متأثراً بجراحه في المستشفى”.

يشار إلى أن أجهزة المخابرات الأوكرانية ترتكب بين الحين والآخر جرائم قتل وتنفذ تفجيرات تستهدف العسكريين والشخصيات السياسية والاجتماعية الروسية وكذلك الأوكرانية المعارضة لنظام كييف.

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