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المقاومة العراقية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي بالطيران المسير

2024-10-04

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي بثلاث عمليات منفصلة باستخدام الطائرات المسيرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: “استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال ونصرةً لأهلنا في فلسطين ولبنان ورداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ هاجم مقاتلونا فجر اليوم ثلاثة أهداف في أراضينا المحتلة بثلاث عمليات منفصلة بواسطة الطائرات المسيّرة”.

وأكدت المقاومة في بيانها استمرار العمليات ضد العدو بوتيرة متصاعدة.

وكانت المقاومة العراقية أعلنت أمس استهدافها موقعا للعدو الإسرائيلي جنوب فلسطين المحتلة بواسطة طائرة ذات قدرات متطورة.

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