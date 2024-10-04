قائد الجيش الإيراني: العدو الإسرائيلي سيتلقى رداً شديداً ومدمراً لقاء أي أفعال يمكن أن يقوم بها

طهران-سانا

أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن كيان العدو الإسرائيلي سيتلقى رداً شديداً ومدمراً لقاء أي أفعال يمكن أن يقوم بها ضد إيران.

وقال موسوي في تصريح لقناة الميادين: “ضبطنا أنفسنا وتحلينا بالصبر سابقاً، ولكننا مستعدون لتوجيه ضربة محكمة ومدمرة في الوقت المناسب”.

وأضاف القائد العام للجيش الإيراني: “في حال أخطأ الأعداء على أي مستوى فإننا سنرد بشكل أقوى من ذلك المستوى”.

وكان الحرس الثوري الإيراني استهدف قبل يومين قواعد ومواقع عسكرية وأمنية للعدو الإسرائيلي بمئات الصواريخ البالستية رداً على اغتيال العدو للسيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله، وإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، والقيادي في الحرس الثوري عباس نيلفروشان.

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