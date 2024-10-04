استمرار دخول الوافدين من لبنان إلى سورية سيراً على الأقدام رغم استهداف العدو الإسرائيلي الطريق الدولي بين البلدين

ريف دمشق-سانا

استمر دخول الوافدين من لبنان إلى سورية عبر معبر جديدة يابوس رغم استهداف طيران العدو الإسرائيلي الطريق الدولي الواصل إلى المعبر من الناحية اللبنانية.

وقالت عضو المكتب التنفيذي في محافظة ريف دمشق الدكتورة آلاء الشيخ في تصريح لـ “سانا” اليوم: إن دخول الوافدين من لبنان عبر معبر جديدة يابوس استمر سيراً على الأقدام بعد استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي للطريق الدولي قرب معبر المصنع، ما أدى إلى قطع الطريق أمام السيارات.

ولفتت الشيخ إلى أن عدد الوافدين من معبر جديدة يابوس الحدودي بلغ منذ الـ 24 من أيلول الماضي وحتى ظهر اليوم 189995 شخصاً منهم 150465 سورياً و39530 لبنانياً.

وكان طيران العدو الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ الطريق الدولي الواصل إلى معبر المصنع المقابل لمعبر جديدة يابوس على الحدود السورية اللبنانية، ما أدى إلى انقطاعه وتوقف حركة السيارات عليه.

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