طهران تقيم مراسم تكريم للشهيد حسن نصر الله

طهران-سانا

بدأت صباح اليوم في العاصمة الإيرانية طهران مراسم تكريم للشهيد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ورفاقه الذين استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وذكرت وكالة إرنا للأنباء أن هذه المراسم تقام من قبل قائد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي الخامنئي في مصلّى الإمام الخميني بطهران.

وتلي هذه المراسم إقامة صلاة الجمعة لهذا الأسبوع في طهران بإمامة قائد الثورة الإسلاميّة، إثر شهادة رافع راية المقاومة وتحرير القدس وفلسطين السيّد حسن نصر الله، وعلى أعتاب الذكرى السنويّة الأولى لملحمة طوفان الأقصى التي سطّرها مجاهدو المقاومة في فلسطين.

ومنذ ساعات الفجر الأولى تدفقت حشود ضخمة من المواطنين من كل أنحاء إيران نحو مكان الصلاة حاملين صور قائد الثورة الإسلامية وسيد المقاومة الشهيد نصر الله والشهيد قاسم سليماني وشهداء المقاومة ورموزها.

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