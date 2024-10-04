وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصل على رأس وفد دبلوماسي إلى بيروت

بيروت-سانا

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى العاصمة اللبنانية بيروت في زيارة تضامن مع لبنان.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قوله في منشور على موقعه الإلكتروني: إن الوفد الدبلوماسي الإيراني برئاسة عراقجي وصل إلى لبنان، مشددا على أن “إيران ثابتة في تضامنها مع الشعب اللبناني الشجاع، وعلى الجميع في المنطقة أن يفهموا الوضع الخطير الذي يواجهه لبنان وعواقبه على مستقبل دولنا”.

وأضاف بقائي: “وفدنا برئاسة وزير الخارجية عراقجي ويضم نوابا في مجلس الشورى ورئيس جمعية الهلال الأحمر”، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يعقد لقاء بين عراقجي ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وتابع بقائي: “سيتم تقديم شحنة من 10 أطنان من المواد الغذائية والأدوية إلى لبنان كجزء من المساعدات الإنسانية التي تقدمها إيران”.

وكان في استقبال عراقجي والوفد المرافق له في مطار رفيق الحريري مدير المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية أسامة خشاب.

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