رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان الرابطة المستقلة يجتمعون في أستانا

موسكو-سانا

انطلقت في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم أعمال الجلسة الدورية الـ 55 لمجلس رؤساء هيئات الأمن وأجهزة الاستخبارات في بلدان الرابطة المستقلة.

وذكر مركز الاتصالات العامة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن أعضاء المجلس يولون اهتماماً خاصاً لتحسين التعاون بين أجهزتهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف الديني ولوضع تدابير فعالة لتكثيف هذا التعاون وتفعيله في البحث عن المتورطين في التنظيمات الإرهابية الدولية وعناصرها المتطرفة عبر قنوات الدخول والخروج بين بلدان الرابطة.

ويترأس الوفد الروسي إلى الاجتماع رئيس جهاز الأمن الفيدرالي لروسيا الاتحادية ألكسندر بورتنيكوف.

وتدخل في قوام رابطة البلدان المستقلة حاليا عدد من الدول منها روسيا وبيلاروس وكازاخستان وأرمينيا وأذربيجان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

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