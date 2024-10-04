المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في شمال حيفا بصليات صاروخية

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية صباح اليوم العدو الإسرائيلي في شمال حيفا المحتلة بصليات صاروخية.

وجاء في بيان للمقاومة أنه “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة‌‏‌‏، ودفاعا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، قصف مقاتلونا عند الساعة السابعة من صباح اليوم الكريوت شمال حيفا بصليات صاروخية”.

وكانت المقاومة اللبنانية أعلنت أن مقاتليها فجروا أمس عبوات بقوات النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي حاولت التقدم في خراج بلدتي مارون الراس وياروت، ما أسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.

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