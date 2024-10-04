4 تشرين الأول 1957 – الاتحاد السوفييتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنك-1

دمشق-سانا
1824 – إعلان قيام الجمهورية في المكسيك.
1830 – بلجيكا تعلن استقلالها عن هولندا.
1853 – اندلاع حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية.
1957 – الاتحاد السوفييتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنك-1.
1958 – الإعلان عن دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا.
1959 – المسبار السوفييتي «لونا 3» يلتقط ثلاث صور للجهة المظلمة من القمر.
1966 – استقلال ليسوتو عن المملكة المتحدة.
1967 – سلطان بروناي عمر صفي الدين الثالث يتنازل عن العرش لابنه حسن البلقيه.
1969 – جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجرائها تجربتين نوويتين.
1990 – البرلمان الألماني يعقد اجتماعه الأول بعد إعادة توحيد ألمانيا.
من مواليد هذا اليوم:
1550 – كارل التاسع، ملك السويد.
1822 – رذرفورد هايز، رئيس الولايات المتحدة التاسع عشر.
1942 – يوهانا سيغوردوتيير، رئيسة وزراء آيسلندا.
من وفيات هذا اليوم:
1947 – ماكس بلانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918.
1982 – أحمد حسن البكر، رئيس العراق الثالث.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في ليسوتو.
بداية أسبوع الفضاء العالمي.
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