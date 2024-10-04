4 تشرين الأول 1957 – الاتحاد السوفييتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنك-1

دمشق-سانا

1824 – إعلان قيام الجمهورية في المكسيك.

1830 – بلجيكا تعلن استقلالها عن هولندا.

1853 – اندلاع حرب القرم بين الدولة العثمانية والإمبراطورية الروسية.

1957 – الاتحاد السوفييتي يطلق أول قمر صناعي في العالم وهو سبوتنك-1.

1958 – الإعلان عن دستور الجمهورية الخامسة في فرنسا.

1959 – المسبار السوفييتي «لونا 3» يلتقط ثلاث صور للجهة المظلمة من القمر.

1966 – استقلال ليسوتو عن المملكة المتحدة.

1967 – سلطان بروناي عمر صفي الدين الثالث يتنازل عن العرش لابنه حسن البلقيه.

1969 – جمهورية الصين الشعبية تعلن عن إجرائها تجربتين نوويتين.

1990 – البرلمان الألماني يعقد اجتماعه الأول بعد إعادة توحيد ألمانيا.

من مواليد هذا اليوم:

1550 – كارل التاسع، ملك السويد.

1822 – رذرفورد هايز، رئيس الولايات المتحدة التاسع عشر.

1942 – يوهانا سيغوردوتيير، رئيسة وزراء آيسلندا.

من وفيات هذا اليوم:

1947 – ماكس بلانك، عالم فيزياء ألماني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1918.

1982 – أحمد حسن البكر، رئيس العراق الثالث.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في ليسوتو.

بداية أسبوع الفضاء العالمي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen