الرئاسة الفلسطينية تدين المجزرة البشعة للاحتلال في مخيم طولكرم

القدس المحتلة-سانا

أدانت الرئاسة الفلسطينية مجازر الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وأحدثها المجزرة البشعة التي ارتكبتها قواته اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية وراح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى.

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة قوله في بيان: “إن الإدارة الأميركية تتحمل تبعات هذا العدوان المتواصل والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني منذ نحو عام، وعليها التدخل الفوري لوقف مجازر الاحتلال التي تدعمها بالسلاح والمال والغطاء السياسي، ما يشجعه على ارتكاب المزيد من هذه المجازر التي تخالف الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأكد أبو ردينة أن هذه الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ستجر المنطقة لمزيد من دوامة العنف، ولن تنجح بإجبار الشعب الفلسطيني الذي سيبقى صامداً فوق أرضه مهما كان الثمن على التنازل عن حقوقه المشروعة.

بدورها طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية الأممية بالتحرك العاجل لوضع حد لجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء الشعب الفلسطيني على ضوء الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مخيم طولكرم.

إلى ذلك أكدت حركة فتح أن هذه المجزرة لن تثني الشعب عن مواصلة نضاله الوطني المشروع ضد المحتل الإسرائيلي حتى انتزاع حقوقه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.