الفيلم السوري فوتوغراف يشارك في مهرجان باكو السينمائي الدولي

دمشق-سانا

تشارك المؤسسة العامة للسينما من خلال الفيلم السوري الروائي القصير فوتوغراف إخراج المهند كلثوم ضمن مسابقة مواهب آسيوية لمهرجان باكو السينمائي الدولي بدورته الخامسة عشرة، والتي تنطلق فعالياته من الفترة 4 إلى 8 تشرين الأول الحالي في باكو عاصمة جمهورية أذربيجان.

وقالت إدارة المهرجان في بيان: انضمت لهذا العام الأفلام الطويلة لمسابقات المهرجان المتعددة، وبلغ عدد الأفلام المشاركة في المسابقات 79 فيلماً من 26 دولة، وستشهد فعالياته تكريمات لعدة شخصيات فنية سينمائية، ويتخلله عدد من الورشات التدريبية والندوات الفكرية والسينمائية.

ويتنافس فيلم فوتوغراف مع 9 أفلام روائية على جوائز مسابقة مواهب آسيوية من عدة دول منها سورية وفلسطين وتركيا وباكستان وكوريا وقيرغيزستان وإيران.

وتدور أحداث فيلم فوتوغراف حول تأثيرات الحرب السورية وما بعد الحرب على الطفل السوري والعمالة التي تفرض عليهم للوقوف إلى جانب عائلاتهم لتقديم الدعم المالي لهم مقابل الاستغناء عن حقوقهم التعليمية.

ويتحدث عن الأثر الذي تعرضوا لهُ فيما بعد الحرب، إضافة إلى أنه يطرح منعكسات الأزمة وصراع الإنسان على البقاء.

يذكر أن الفيلم من بطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد وغالب شندوبة وجمال العلي وصفوح ميماس وعتاب أبوسعدة، وسيناريو بثينة نعيسة.

يزن المصري

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgen