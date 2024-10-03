الحزب الشيوعي التشيكي يدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وسورية وغزة

براغ سانا

أدان الحزب الشيوعي التشيكي بشدة العدوان الوحشي المستمر الذي يشنه كيان العدو الإسرائيلي على لبنان وسورية وقطاع غزة.

وأعرب الحزب في بيان اليوم عن تضامنه مع لبنان وسورية وغزة، داعياً كيان العدو الإسرائيلي إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضرورة احترام القانون الدولي وخاصة الإنساني.

وفي بيان مماثل أدان اتحاد نقابات العمال في التشيك استمرار العدوان الإسرائيلي على سورية ولبنان وفي قطاع غزة، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار الذي يهدد السلم والأمن الدوليين.

وجدد الاتحاد دعمه للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تشمل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.