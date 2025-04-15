مقتل 17 من جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات البطولية مع المقاومة اللبنانية

بيروت-سانا

أكدت المقاومة اللبنانية أن حصيلة القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في المواجهات البطولية التي خاضها مقاتلوها اليوم بلغ 17 ضابطاً وجندياً.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنها “نفذت 28 عملية عسكرية متنوعة الأهداف خلال الساعات الماضية من بينها تصديهاٍ لمحاولات التقدم الفاشلة لقوات النخبة في جيش العدو الإسرائيلي باتجاه بعض القرى الحدودية في جنوب لبنان، إلى استهداف تحشّداته في ثكنات ومواقع عسكرية وبساتين ومنازل المستوطنات على طول الحافة الأماميّة قبالة القرى الجنوبية الصامدة، وقصفت مستوطنات وأهداف عسكرية في عمق شمال فلسطين المحتلة”.

وفي بيان آخر أعلنت المقاومة اللبنانية أنها قصفت موقع ومستوطنة وبساتين المطلة بـ 100 صاروخ كاتيوشا و 6 صواريخ فلق.

واستهدف أبطال المقاومة اليوم العدو الإسرائيلي في مدينة صفد المحتلة ومستوطنة أفيفيم ومستوطنة كفرجلعادي بصليات صاروخية كبيرة.

كما استهدفت المقاومة اليوم القوات المعادية الإسرائيلية المتسللة في بلدتي مارون الراس ويارون بالعبوات المتفجرة.

إلى ذلك أقر العدو الإسرائيلي بمقتل ضابط قتالي برتبة نقيب في الكتيبة 202 لواء المظليين خلال المواجهات مع المقاومة اللبنانية يوم أمس عند الحدود مع لبنان.

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