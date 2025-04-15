أربع ميداليات متنوعة لسورية في بطولة العالم لبناء الأجسام

طهران-سانا

حقّق منتخب سورية لبناء الأجسام أربع ميداليات متنوعة (فضية وثلاث برونزيات) في بطولة العالم التي اختُتمت منافساتها في جزيرة كيش الإيرانية.

وتوج اللاعب مخلد العلي بالميدالية الفضية لفئة (23 سنة)، فيما حقق رستم ميكائيل الميدالية البرونزية في فئة الماسترز لوزن فوق 90 كغ، وبدر المنقل برونزية الماسترز في وزن فوق 80 كغ وعبد العزيز دبدوب برونزية الفيزيك لفئة الشباب(طول فوق 178 سم)، إضافة لتحقيق أحمد حربا المركز الرابع في فئة الماسترز(فيزيك)، ومهند ريهاوي المركز الخامس في فئة الماسترز(وزن فوق 90 كغ)، وأنس إدلبي المركز الرابع في فئة الماسترز(كلاسيك فيزيك).

وفي تصريح لسانا قال رئيسُ اتحاد اللعبة منار هيكل: إن البطولة كانت فرصة جيدة للاعبينا للوقوف على مسرح بطولة العالم التي كانت تقام على مدى سنوات طويلة في إسبانيا، وكانت هناك مشكلات وصعوبات كبيرة في الحصول على التأشيرات للتواجد فيها، مبيناً أن التواجد في أكبر حدث عالمي أعطى مجرعة احتكاك للاعبينا لاكتساب الخبرة اللازمة قبل البطولات المقبلة القارية والعالمية.

هناء صقور