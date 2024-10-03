السياحة تعلن عن دورات تدريبية باختصاصات متعددة

دمشق-سانا
أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بوزارة السياحة عن إقامة عدد من الدورات التدريبية في دمشق باختصاصات حجز تذاكر طيران “أماديوس” ”إدارة مكاتب سياحة وسفر” حج وعمرة.
وذكرت وزارة السياحة في صفحتها على الفيسبوك أنه يتم تحديد موعد افتتاح كل دورة عند بلوغ عدد المسجلين فيها 20 كحد أدنى، مشيرة إلى أن المؤهل العلمي للدورات “الشهادة الثانوية العامة” كحدد أدنى، ويمنح المتدرب شهادة مهنية بالاختصاص المسجل به مصدقة من قبل وزارة السياحة.
وتقدم طلبات التسجيل في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر البلد لغاية الـ 31 من الشهر الجاري.
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