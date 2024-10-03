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السياحة تعلن عن دورات تدريبية باختصاصات متعددة

2024-10-03

دمشق-سانا

أعلنت الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بوزارة السياحة عن إقامة عدد ‏من الدورات التدريبية في دمشق باختصاصات حجز تذاكر طيران “أماديوس” ‌‏”إدارة مكاتب سياحة وسفر” حج وعمرة.‏

وذكرت وزارة السياحة في صفحتها على الفيسبوك أنه يتم تحديد موعد ‏افتتاح كل دورة عند بلوغ عدد المسجلين فيها 20 كحد أدنى، مشيرة إلى أن ‏المؤهل العلمي للدورات “الشهادة الثانوية العامة” كحدد أدنى، ويمنح المتدرب ‏شهادة مهنية بالاختصاص المسجل به مصدقة من قبل وزارة السياحة.‏

وتقدم طلبات التسجيل في الهيئة العامة للتدريب السياحي والفندقي بدمر البلد ‏لغاية  الـ 31 من الشهر الجاري.‏

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