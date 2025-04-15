في دورته الأولى… سورية تستضيف المعرض التجاري العربي ‏

دمشق-سانا‏

‏أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية توصيات لجنة ‏التنفيذ والمتابعة في الجامعة والتي رحّبت باستضافة الجمهورية العربية ‏السورية للدورة الأولى للمعرض التجاري العربي عام 2025، وذلك بناء ‏على الطلب الذي كانت قد تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ‏للمجلس.‏

ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا المعرض بشكل سنوي، بحيث تتم استضافته في ‏كل عام لدى إحدى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية ‏الكبرى ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها الموجهة ‏إلى الأسواق العربية، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي العربي.‏

وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة ‏للمعارض والأسواق الدولية اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة التكامل الاقتصادي في ‏الجامعة العربية للتحضير للمعرض ومتابعة كل الإجراءات اللازمة لإنجاح ‏فعالياته التي ستقام في شهر نيسان من العام القادم، والتي ستشمل إلى جانب ‏المشاركات في المعرض ندوات وورشات عمل تتناول أهم المواضيع التي من ‏شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة العربية البينية.‏

وفي السياق ذاته وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع ‏قلعه جي فريق العمل المعني بالتحضير للمعرض لإعداد خطة عمل وفق ‏برنامج زمني محدد يضمن إقامة دورة متميزة تليق بسمعة سورية على صعيد ‏اهتمامها بالعمل العربي المشترك.‏

منار ديب

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