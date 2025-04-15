في دورته الأولى… سورية تستضيف المعرض التجاري العربي ‏

دمشق-سانا
أقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية توصيات لجنة التنفيذ والمتابعة في الجامعة والتي رحّبت باستضافة الجمهورية العربية السورية للدورة الأولى للمعرض التجاري العربي عام 2025، وذلك بناء على الطلب الذي كانت قد تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للمجلس.
ومن المقرر أن يتم تنظيم هذا المعرض بشكل سنوي، بحيث تتم استضافته في كل عام لدى إحدى الدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ليكون منصة للشركات العامة والخاصة لعرض منتجاتها الموجهة إلى الأسواق العربية، مما يعزز فرص التكامل الاقتصادي العربي.
وفي هذا الإطار، عقدت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة التكامل الاقتصادي في الجامعة العربية للتحضير للمعرض ومتابعة كل الإجراءات اللازمة لإنجاح فعالياته التي ستقام في شهر نيسان من العام القادم، والتي ستشمل إلى جانب المشاركات في المعرض ندوات وورشات عمل تتناول أهم المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية التجارة العربية البينية.
وفي السياق ذاته وجه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ربيع قلعه جي فريق العمل المعني بالتحضير للمعرض لإعداد خطة عمل وفق برنامج زمني محدد يضمن إقامة دورة متميزة تليق بسمعة سورية على صعيد اهتمامها بالعمل العربي المشترك.
منار ديب
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