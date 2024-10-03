وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بلدة جباع ومجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الدكتور المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني هنأه فيه على تكليفه بمنصبه الجديد
2024-10-03
السفير آلا: سورية تتطلع إلى قرار عربي يرقى إلى مستوى الوضع الخطير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه
2024-10-03
لدعم الاستجابة السريعة للوافدين… الشؤون الاجتماعية تبحث تعزيز التعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان
2024-10-03
أبخازيا تدين بشدة العدوان الإسرائيلي على دمشق
2024-10-03
كوبا تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دمشق.. انتهاك للقانون الدولي والسيادة السورية
2024-10-03
اتحاد الصحفيين العرب يدين استهداف الكوادر الصحفية في سورية ولبنان
2024-10-02
السفير علي أحمد: استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته على المنطقة يدفعها إلى تصعيد خطير لا يمكن التنبؤ بعواقبه
2024-10-02
محليات
السياحة تعلن عن دورات تدريبية باختصاصات متعددة
2024-10-03
طقس الغد.. الحرارة إلى ارتفاع وأجواء باردة ليلاً
2024-10-03
وزير الإدارة المحلية يبحث مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تطوير العمل المشترك
2024-10-03
الدكتور الجلالي يبحث مع سفير الهند بدمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين
2024-10-03
الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية
2024-10-03
ضبط منشأتين تحتويان مواد غذائية منتهية الصلاحية في قدسيا بريف دمشق
2024-10-02
الحرارة إلى ارتفاع غداً والجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام
2024-10-02
رياضة
إدارة جديدة لنادي الحرية الرياضي
2024-10-03
سقوط مدوي لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا
2024-10-02
الشعلة يبلغ نصف نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة القدم
2024-10-02
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يتأهل إلى نهائيات آسيا بفوزه على منتخب فيتنام في ختام التصفيات
2024-09-29
منتخب سورية للقوة البدنية يستعد لبطولة العالم لفئة الماسترز
2024-09-28
في الدور ربع النهائي من بطولة درع الاتحاد لكرة القدم… فوز جبلة وحطين والوحدة على الفتوة وأهلي حلب والكرامة
2024-09-27
منتخب سورية لكرة القدم للشباب يفوز على منتخب غوام في الجولة الثالثة من تصفيات آسيا
2024-09-27
اقتصاد
لفتح حسابات للمواطنين… التجاري يخصص فرقاً جوالة في القرى والنواحي التي لا توجد فيها فروع له
2024-10-03
خدمة لمشروع الطاقة البديلة… إعادة تقسيم عدد من المقاسم في مدينة عدرا الصناعية
2024-10-03
النقل: بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها
2024-10-03
أكثر من 103 آلاف هكتار… مساحة الأراضي المعتمدة لزراعة المحاصيل والخضار الشتوية في السويداء
2024-10-03
يوفر 29 فرصة عمل… إجازة استثمار لمشروع جديد في الصناعات الكيميائية
2024-10-03
ضبط أربعة محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالسويداء
2024-10-03
اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيسي على الشق الاستثماري
2024-10-02
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الدكتور المقداد يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأردني هنأه فيه على تكليفه بمنصبه الجديد
وزير الإدارة المحلية يبحث مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل تطوير العمل المشترك
السفير آلا: سورية تتطلع إلى قرار عربي يرقى إلى مستوى الوضع الخطير في لبنان جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليه
الدكتور الجلالي يبحث مع سفير الهند بدمشق سبل تعزيز التعاون بين البلدين
النقل: بدء تركيب اللوحات الجديدة على المركبات في دمشق وريفها
الحرارة إلى ارتفاع والجو سديمي مغبر في المناطق الشرقية والبادية
المقاومة اللبنانية تستهدف العدو الإسرائيلي في عدة مواقع وتتصدى لمحاولة تقدم لجنوده عند بوابة فاطمة
وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بلدة جباع ومجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان
2024-10-03
2024-10-03
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