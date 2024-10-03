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وسائل إعلام لبنانية: طيران العدو الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بلدة جباع ومجرى نهر الليطاني عند أطراف بلدة يحمر الشقيف في جنوب لبنان

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المقاومة اللبنانية : عدد القتلى في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي في المواجهات البطولية التي خاضها مقاتلو المقاومة اليوم بلغ 17 ضابطاً وجندياً

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