بحث تحضيرات إقامة الورشة الوطنية حول التخطيط الاستراتيجي لمواجهة ‏السرطان ‏

دمشق-سانا

تركز الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ‏برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور بسام حسن ومشاركة الدكتورة أروى العظمة رئيسة اللجنة الوطنية للتحكم ‏بالسرطان على مناقشة التحضيرات الجارية ‏لإقامة ورشة وطنية تتناول التخطيط الاستراتيجي لمواجهة السرطان تضم ‏كل الأطراف المعنية نهاية شهر تشرين الأول الجاري.‏

وأكد الوزير حسن ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لإنجاح مهمة اللجنة و‏لا سيما في ظل الظروف الراهنة وضرورة الاهتمام بالبيئة من أجل التقليل من ‏الحالات والإصابات المسجلة، مشدداً على دعم الوزارة الكامل لعمل اللجنة ‏والمساعدة في تحقيق أهدافها بالخطة الاستراتيجية.‏

بدورها بينت الدكتورة العظمة: إن اللجنة عملت منذ تشكيلها على وضع ‏الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان وتنفيذها من خلال التنسيق بين كل الجهات ‏المعنية، مشيرةً إلى أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل وهي ‏توطين مفاهيم التخطيط الاستراتيجي لكل الجهات المعنية والمشاركة في ‏وضع الخطة التنفيذية بهدف زيادة الكفاءة وفرص الوصول بأسرع وقت ‏ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة. ‏

وأضافت: إنه من أجل توطين المفاهيم والتشاركية كان لابد من عقد ورشة ‏عمل وطنية استراتيجية تتناول التخطيط الاستراتيجي في مواجهة السرطان ‏تضم كل الأطراف المعنية وتركز على التشارك بوضع الخطة التنفيذية ‏للخطة الوطنية للتحكم بالسرطان، إضافة إلى قيام جميع مراكز الأورام ‏الموجودة في سورية والتابعة لكل الوزارات بوضع خططها الاستراتيجية ‏لخمس سنوات وخططتها التنفيذية المبنية على دراسة واقعها الحالي ورؤيتها ‏في هذا المجال. ‏

وبينت الدكتور العظمة أنه تمهيداً لهذه الورشة تقوم اللجنة حالياً بالاجتماع مع ‏صناع القرار المتمثلين في وزارتي التعليم العالي والصحة وإدارة الخدمات ‏الطبية العسكرية ومراكز الأورام الرئيسية، لافتةً إلى أن وزارة التعليم العالي ‏صانع قرار أساسي لموضوع التطوير والتحكم بالسرطان.‏

واستعرض المشاركون في الاجتماع آليات التخطيط الوطني لمواجهة ‏السرطان والرؤية الوطنية لهذا الموضوع ومكونات البرنامج الوطني للتحكم ‏بالسرطان ومراحل تطوير الاستراتيجية الوطنية لمواجهة السرطان ‏والمخرجات المتوقعة من عملية التخطيط الشاملة، مبينين أن الغاية من ورشة ‏التخطيط الوطني لمواجهة السرطان المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين الـ27 و الـ29 من تشرين الأول الجاري هي التشاركية في التخطيط الوطني لمواجهة ‏السرطان ما يضمن التنفيذ الفعال واستخدام الموارد الوطنية بكفاءة عالية ‏وتأسيس شبكة وطنية من المعنيين في مجالات مواجهة السرطان وتوطين ‏منهجية جديدة في آليات التخطيط لمجالات مواجهة السرطان.‏

هيلانه الهندي

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