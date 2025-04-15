بحث تحضيرات إقامة الورشة الوطنية حول التخطيط الاستراتيجي لمواجهة ‏السرطان ‏

دمشق-سانا
تركز الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور بسام حسن ومشاركة الدكتورة أروى العظمة رئيسة اللجنة الوطنية للتحكم بالسرطان على مناقشة التحضيرات الجارية لإقامة ورشة وطنية تتناول التخطيط الاستراتيجي لمواجهة السرطان تضم كل الأطراف المعنية نهاية شهر تشرين الأول الجاري.
وأكد الوزير حسن ضرورة تضافر جهود كل الأطراف لإنجاح مهمة اللجنة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة وضرورة الاهتمام بالبيئة من أجل التقليل من الحالات والإصابات المسجلة، مشدداً على دعم الوزارة الكامل لعمل اللجنة والمساعدة في تحقيق أهدافها بالخطة الاستراتيجية.
بدورها بينت الدكتورة العظمة: إن اللجنة عملت منذ تشكيلها على وضع الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان وتنفيذها من خلال التنسيق بين كل الجهات المعنية، مشيرةً إلى أنه من الضروري الانتقال إلى مرحلة جديدة من العمل وهي توطين مفاهيم التخطيط الاستراتيجي لكل الجهات المعنية والمشاركة في وضع الخطة التنفيذية بهدف زيادة الكفاءة وفرص الوصول بأسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضافت: إنه من أجل توطين المفاهيم والتشاركية كان لابد من عقد ورشة عمل وطنية استراتيجية تتناول التخطيط الاستراتيجي في مواجهة السرطان تضم كل الأطراف المعنية وتركز على التشارك بوضع الخطة التنفيذية للخطة الوطنية للتحكم بالسرطان، إضافة إلى قيام جميع مراكز الأورام الموجودة في سورية والتابعة لكل الوزارات بوضع خططها الاستراتيجية لخمس سنوات وخططتها التنفيذية المبنية على دراسة واقعها الحالي ورؤيتها في هذا المجال.
وبينت الدكتور العظمة أنه تمهيداً لهذه الورشة تقوم اللجنة حالياً بالاجتماع مع صناع القرار المتمثلين في وزارتي التعليم العالي والصحة وإدارة الخدمات الطبية العسكرية ومراكز الأورام الرئيسية، لافتةً إلى أن وزارة التعليم العالي صانع قرار أساسي لموضوع التطوير والتحكم بالسرطان.
واستعرض المشاركون في الاجتماع آليات التخطيط الوطني لمواجهة السرطان والرؤية الوطنية لهذا الموضوع ومكونات البرنامج الوطني للتحكم بالسرطان ومراحل تطوير الاستراتيجية الوطنية لمواجهة السرطان والمخرجات المتوقعة من عملية التخطيط الشاملة، مبينين أن الغاية من ورشة التخطيط الوطني لمواجهة السرطان المقرر إقامتها خلال الفترة ما بين الـ27 و الـ29 من تشرين الأول الجاري هي التشاركية في التخطيط الوطني لمواجهة السرطان ما يضمن التنفيذ الفعال واستخدام الموارد الوطنية بكفاءة عالية وتأسيس شبكة وطنية من المعنيين في مجالات مواجهة السرطان وتوطين منهجية جديدة في آليات التخطيط لمجالات مواجهة السرطان.
هيلانه الهندي
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