وزير الإدارة المحلية يبحث مع المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي سبل ‏تطوير العمل المشترك ‏

دمشق-سانا

متابعة سير العمل في تنفيذ مشاريع وبرامج التعاون القائمة بين وزارة الإدارة ‏المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية في القطاعات ‏المحلية والبيئية وسبل تطويرها، شكل محور لقاء رئيس اللجنة العليا للإغاثة وزير ‏الإدارة المحلية والبيئة المهندس لؤي خريطة مع الممثل المقيم والمدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية سوديبتو موكرجي ‏والوفد المرافق. ‏

المهندس خريطة أشار إلى أهمية مشاريع التعاون القائمة بين الجانبين، ولا سيما ‏المشاريع البيئية باعتبارها إحدى ركائز الاستدامة، لافتاً إلى أهمية اعتماد ‏التخطيط على أساس المنطقة وتنفيذ مشاريع في قطاعات متعددة وفقاً ‏للأولويات التي يتم الاتفاق عليها، والتي تساهم في دعم سبل العيش، وبنفس ‏الوقت تعزز قدرات الوحدات الإدارية وتوسع مشاركتها في تنفيذ المشاريع.

وفيما يخص الاستجابة الطارئة للوافدين جراء العدوان الإسرائيلي ‏على لبنان، بين خريطة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستجابة ‏للوافدين سواء للسوريين أو اللبنانيين، والتي ساهمت بتسهيل وتبسيط ‏إجراءات دخولهم عبر المنافذ الحدودية وتجهيز مراكز الإيواء، مؤكداً ضرورة ‏العمل على توفير كامل احتياجاتهم وضرورة مشاركة برنامج الأمم المتحدة ‏الإنمائي‏ في ذلك.‏

بدوره لفت موكرجي إلى أهمية التعاون القائم مع الوزارة والتطلع لتطويره ‏مستقبلاً وتسريع الموافقات اللازمة لتنفيذ المشاريع، لافتاً إلى إمكانية التنسيق ‏في موضوع دعم الاستجابة الطارئة للوافدين والمساهمة في دعم جهود ‏الحكومة السورية.‏

بشرى معلا

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