مصرع شخصين وإجلاء الآلاف جراء إعصار اجتاح جزيرة تايوان الصينية

بكين-سانا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب أكثر من 120 آخرين عندما اجتاح إعصار “كراثون” مدينة كاوهسيونغ جنوب جزيرة تايوان الصينية.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن السلطات المحلية قولها: إن “رجلاً لقي مصرعه جراء سقوط أغصان أشجار عليه في هوايلين، فيما قتل الآخر جراء تساقط صخور أثناء قيادته لسيارته في منطقة تيتونغ”.

وبحسب مركز الاستجابة للكوارث فإنه “من المتوقع أن يتحرك الإعصار باتجاه الشمال الشرقي ثم الشمال بسرعة تقدر بين 4 و 8 كيلومترات في الساعة مع رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركز الإعصار.

وتم إجلاء آلاف الأشخاص من المناطق المنخفضة والجبلية وأجبر الإعصار على تعليق الدراسة والأعمال في 22 محافظة ومدينة، إضافة إلى تعليق خدمة السكك الحديدية.

وأعلن مطار تايوان الدولي في الجزيرة تعليق 211 رحلة اليوم، وتم إغلاق 14 قطاعاً من قطاعات الطرق السريعة في جميع أنحاء الجزيرة.

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