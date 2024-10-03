المقاومة اللبنانية توقع قتلى وجرحى بصفوف قوات العدو الإسرائيلي المتسللة إلى جنوب لبنان

بيروت-سانا

واصلت المقاومة اللبنانية تصديها لقوات العدو الإسرائيلي التي تحاول التسلل إلى المناطق الحدودية مع فلسطين المحتلة، موقعة في صفوفها خسائر فادحة أقر العدو بجزء منها، فيما استهدفت المقاومة أيضاً تجمعات لجنوده في عدد من المواقع والمستوطنات.

وقالت المقاومة في بيانات عدة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة الشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين، ولدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية معادية التسلل باتجاه مقبرة بلدة يارون، فجّر مقاتلو المقاومة عبوة سجيل بالقوة المتقدمة وأوقعوهم بين قتيل وجريح”.

وفي بيان آخر قالت المقاومة: إن مقاتليها فجّروا عبوة ناسفة بقوة من لواء غولاني في منطقة ترتيرة في بلدة مارون الراس كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة وأوقعوهم بين قتيل وجريح، كما استهدفوا قوة مشاة إسرائيلية معادية أثناء محاولتها التسلل باتجاه البلدة بعبوتين ناسفتين، إضافة إلى استهداف دبابة ميركافا في مستوطنة نطوعة بصاروخ موجه.

وأكدت المقاومة أنها استهدفت تجمعات لقوات العدو في مستوطنات أفيفيم، والبصة، وشوميرا، وسعسع، وكفرجلعادي، ونطوعة، وثكنة راميم وموقع الراهب وحرش مسكفعام وخراج بلدة العديسة بصليات صاروخية مكثفة، كما استهدفت أيضاً مدينة طبريا المحتلة بصلية صاروخية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت المقاومة أنها استهدفت العدو الإسرائيلي في مواقع حانيتا ومستوطنة مسكاف عام، وبوابة فاطمة، ويرؤون، وأدميت.

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