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خدمة لمشروع الطاقة البديلة… إعادة تقسيم عدد من المقاسم في مدينة عدرا الصناعية

2024-10-03

ريف دمشق-سانا

أعلن مجلس مدينة عدرا الصناعية اليوم الموافقة على إعادة تقسيم عدد من المقاسم في المدينة، فيما أشار إلى أن ذلك يخدم مشروع الطاقة البديلة وينسجم مع تعليمات وزارة الكهرباء.

وخلال اجتماع عقد في مبنى المحافظة برئاسة محافظ ريف دمشق أحمد خليل تمت الموافقة أيضاً على مشروع اتفاقية التعاون بين المدينة وموسوعة المصدر السوري لما تحققه من خدمات للمستثمرين.

كما تم إقرار عدد من المشاريع الخدمية الخاصة بالمدينة، والتي تصب في خدمة الصناعيين وتشكيل لجنة لدراسة مشروع موازنة المدينة الصناعية للعام 2025.

سفيرة إسماعيل

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