القوات الروسية تصد هجمات أوكرانية في كورسك وتكبد قوات كييف خسائر فادحة

موسكو-سانا

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم بأن قواتها صدت عدة هجمات أوكرانية في مقاطعة كورسك، وكبدت قوات كييف خسائر فادحة.

وقالت الوزارة في بيان: “حاولت قوات نظام كييف خمس مرات اختراق الحدود الروسية في اتجاه منطقة نوفي بوت، وتم التصدي لها فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تحركاتها لهزيمة المجموعة المعادية التي دخلت أراضي مقاطعة كورسك”.

وأوضح البيان أن “الطيران والمدفعية الروسية استهدفا تجمعات القوى العاملة ومعدات الأولوية الأوكرانية في مناطق عدة بكورسك ومقاطعة سومي الأوكرانية” مشدداً على أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغت خسائر قوات نظام كييف على محور كورسك أكثر من 300 عسكري، وأربع مركبات قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 6 مدافع.

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