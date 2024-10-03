العراق: المجتمع الدولي أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإيقاف مجازر الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان

نيويورك-سانا

حذر مندوب العراق الدائم لدى الأمم المتحدة عباس كاظم عبيد من أن الجرائم التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي في فسطين ولبنان دون أي ردع تجر المنطقة إلى حرب شاملة.

ونقلت وكالة واع للأنباء عن عبيد قوله في كلمة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أمس: “إن أمام المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وإنسانية لإيقاف مجازر الاحتلال في فلسطين ولبنان”، لافتاً إلى أن “انتقال الحرب إلى لبنان واحتمالية توسعها يشكل تهديداً خطيراً للمنطقة”.

وأضاف: إن على مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارات فورية وملزمة بوقف إطلاق النار.. وعدم تدخله حتى الآن يفتح الباب أمام الكيان بالتمادي والاستمرار بانتهاكاته، وقال: إن “عدم ردع جرائم الكيان الصهيوني يجر المنطقة إلى صراعات واسعة وحرب شاملة”.

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