ضبط أربعة محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالسويداء ‏

السويداء-سانا‏

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء أربعة ‏محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.‏

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في ‏تصريح لمراسل سانا اليوم أن المحال التي تم ضبطها على مدار الأسبوع ‏الحالي هي ثلاثة لبيع المواد الغذائية، ومحل لبيع الحلويات في مناطق مختلفة ‏بالمحافظة، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها أصولاً. ‏

وبين مهنا أنه تم أيضاً بناء على شكوى تنظيم ضبط بحق صاحب سرفيس ‏للإخلال بشروط التعاقد للعمل، لافتاً إلى مواصلة المديرية تلقي الشكاوى ‏ومعالجتها أصولاً، وتنظيم جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات المرتكبة.‏

عمر الطويل

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