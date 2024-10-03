ضبط أربعة محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار بالسويداء ‏

السويداء-سانا
ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء أربعة محال تجارية بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار.
وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء علاء مهنا في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المحال التي تم ضبطها على مدار الأسبوع الحالي هي ثلاثة لبيع المواد الغذائية، ومحل لبيع الحلويات في مناطق مختلفة بالمحافظة، وتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق أصحابها أصولاً.
وبين مهنا أنه تم أيضاً بناء على شكوى تنظيم ضبط بحق صاحب سرفيس للإخلال بشروط التعاقد للعمل، لافتاً إلى مواصلة المديرية تلقي الشكاوى ومعالجتها أصولاً، وتنظيم جولاتها على الأسواق لضبط المخالفات المرتكبة.
عمر الطويل
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