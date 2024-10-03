الأمن الإيراني يفكك شبكة إرهابية في سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد

طهران-سانا

تمكنت أجهزة الاستخبارات والأمن في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانية من تفكيك شبكة إرهابية في هذه المحافظة والقضاء على عدد من عناصرها.

وحسب وكالة إرنا للأنباء فقد “وجهت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في المحافظة ضربة موجعة لمرتكبي الأعمال الإرهابية التي شهدتها محافظة سيستان وبلوشستان خلال الأيام الأخيرة، والتي نفذها عناصر مما يسمى جماعة “جيش العدل” الإرهابية التابعة لأجهزة استخبارات أجنبية والمدعومة منهم، والتي أدت إلى استشهاد عدد من المواطنين وعدد آخر من عناصر الأجهزة الأمنية.

وأوضحت الوكالة أنه تم تنفيذ سلسلة من الإجراءات الاستخبارية واسعة النطاق، أسفرت عن وقوع المجموعة الرئيسية من مصممي ومنفذي هذه الأعمال الإرهابية في قبضة رجال الأمن، وتم بذلك كشف وتفكيك الشبكة الإرهابية المتمركزة في جنوب محافظة سيستان وبلوشستان.

وأدت سلسلة العمليات التي تم تنفيذها يوم أمس إلى اشتباكات دامت عدة ساعات بين حراس الأمن والإرهابيين المذكورين، وأسفرت عن مقتل ثلاثة واعتقال البعض منهم، كما تم اكتشاف عدد كبير من الأسلحة وكميات كبيرة من الذخائر في مقر الإرهابيين ومصادرتها.

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