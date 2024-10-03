سقوط مدوي لريال مدريد وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

عواصم-سانا

سقط ريال مدريد الاسباني على أرض مضيفه ليل الفرنسي بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

الفوز التاريخي للنادي الفرنسي جاء عبر المهاجم الكندي جوناثان ديفيد في الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

كما حقق نادي استن فيلا الإنكليزي مفاجأة أخرى بهزيمة ضيفه بايرن ميونيخ الألماني بهدف دون رد.

هدف المباراة الوحيد حمل توقيع اللاعب البديل جون دوران في الدقيقة 79 ليحقق أصحاب الأرض فوزاً غالياً في مشاركتهم الأوروبية.

وحقق أتالانتا الايطالي فوزاً كبيراً على مضيفه شاختار دونيتسك بثلاثة أهداف دون رد سجلها كل من اللاعبين بيرات ديمسيتي وأديمولا لوكمان وراوول بيلانوفا في الدقائق 21و44و48 من عمر اللقاء.

وحقق ليفربول الإنكليزي فوزه الثاني في البطولة على حساب بولونيا الإيطالي بهدفين دون رد سجلهما الارجنتيني ماك اليستر في الدقيقة 11 ونجم الفريق المصري محمد صلاح في الدقيقة 75.

وسجل بنفيكا البرتغالي فوزاً كبيراً على أتلتيكو مدريد الإسباني برباعية نظيفة.

سجل أهداف بنفيكا كل من اللاعبين محمد كريم أكتوركوغلو وأنخيل دي ماريا وألكسندر باه وأوركون كوكجو في الدقائق 13 و52 و75 و84 من عمر اللقاء.

بدوره حقق يوفنتوس الإيطالي فوزاً صعباً على لايبزيغ الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد مباراة مثيرة.

سجل ليوفنتوس كل من اللاعبين دوشان فلاهوفيتش هدفين وفرانشيسكو كونسيساو في الدقائق 50 و68 و81 بينما سجل لاصحاب الارض بينيامين سيسكو هدفين في الدقيقتين 29 و65 من عمر اللقاء.

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