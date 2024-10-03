46 شهيداً و85 جريحاً جراء غارات العدو الإسرائيلي على لبنان اليوم

بيروت-سانا

اعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 آخرين بجروح جراء غارات العدو الإسرائيلي على لبنان خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية أن العدو الإسرائيلي قصف بالمدفعية قرى يارين والبستان وعلما الشعب وأطراف بلدة كفر شوبا والعديسة وكفر كلا في حين شن طيرانه غارات عنيفة على بيروت والضاحية الجنوبية وبلدات الخيام وبنت جبيل وبيت ياحون وتولين وصير الغربية.

من جهتها اعلنت المقاومة اللبنانية في بيان استهداف تجمع لقوات العدو الإسرائيلي في مستوطنات عفدون شرق نهاريا وروش بينا وافيفيم بصليات صاروخية كبيرة.

كما وقعت قوة إسرائيلية متسللة من موقع المالكية في كمين للمقاومة عند أطراف بلدة عيترون جنوب لبنان.

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